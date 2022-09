Dom Quixote, do Ballet Vera Bublitz, chega neste fim de semana no Teatro do Sesi

Sympla Integrando a programação especial de 25 anos do Teatro do Sesi (Av. Assis Brasil, 8787), o Ballet Vera Bublitz traz o espetáculo Dom Quixote neste sábado (24) e domingo (25), às 16h. Os ingressos para ambas as sessões, com preços a partir de R$ 25,00, estão disponíveis no

O espetáculo conta com participação de bailarinos premiados e internacionais, como a solista do Royal Ballet, Isabella Gasparini, o brasileiro Paulo Rodrigues, considerado um dos melhores do País na atualidade, Miguel Angel Klug, primeiro bailarino do Teatro Argentino de La Plata, e a também argentina Paloma Ramirez, solista internacional.

Dom Quixote é um dos mais emblemáticos e aplaudidos ballets de repertório da história. A peça, que envolve e levanta plateias, é composto por um prólogo e três atos, baseados em episódios retirados do romance de Miguel de Cervantes.