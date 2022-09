Vila Flores realiza sua 5ª edição do Festival da Primavera neste sábado

Para celebrar a chegada da estação do reflorescimento, o Vila Flores (Rua São Carlos, 753) realiza, neste sábado (24), a 5ª edição do seu Festival da Primavera. A partir das 14h, o centro cultural recebe o público com espetáculos musicais e circenses, exposições de artes visuais, visita mediada e feira gastronômica. Os ingressos para o 5º Festival da Primavera no Vila Flores já estão à venda pela plataforma Sympla , no valor inicial de RS$10,00.

Na programação estão a intervenção urbana Florir o Bairro, bolhas de sabão gigantes com Gabriel Bonilha, pintura de rosto com Gravura na Tulipa, visita mediada aos prédios do complexo arquitetônico, apresentação "Fada da Primavera" de Agatha Andriola em tecido acrobático, apresentação "Contact Om" de Luiz Woleck, Manifesto "Democracia em pé! Floresta em pé!", apresentação do Coro Cantantes do Vila e show do grupo Carimbó Chamegado, além de experiências gastronômicas e banca de exposição de produtos desenvolvidos pelas iniciativas residentes do Vila Flores.

Programação:

Sábado (24), das 14h às 20h

14h às 22h - Feira gastronômica com salgados e doces do Valori Gastronomia, opções veganas da Vegan4All, pipoqueiro Rafael e Cerveja Macuco

14h às 22h - Exposição de obras em artes visuais

14h - Banca de exposição de produtos das iniciativas residentes do Vila Flores, organizada pela Feira Vilarejo, e da floricultura TalitaK - Flores e Jardins

15h30 - Cortejo e intervenção "Florir o Bairro"

16h - Bolhas de sabão gigantes, com Gabriel Bonilha

16h - Pintura de rosto, com Gravura na Tulipa

16h30 - Visita mediada ao Vila Flores

17h - Apresentação "Fada da Primavera", com Agatha Andriola

17h30 - Apresentação "Contact Om", com Luiz Woleck

18h - Manifesto: Democracia em pé! Floresta em pé!

18h30 - Apresentação do Coro Cantantes do Vila, conduzido por Raquel Leão

20h - Show do grupo Carimbó Chamegado

22h - Encerramento