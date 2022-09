Temporada de aniversário de Velha D+ no CHC Santa Casa

O espetáculo Velha D+ volta a cartaz, desta vez com apresentações no Teatro do Centro Histórico Cultural Santa Casa (Av. Independência, 75). As sessões ocorrem nesta sexta-feira (23) e sábado (24), às 20h, e marcam a comemoração de um ano de trajetória da peça escrita pelo diretor da montagem, Bob Bahlis, em parceria com a atriz Fernanda Carvalho Leite. Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla por R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia entrada).

Com temática feminista e anti-etarista, o monólogo estrelado por Fera trata de questões sobre o envelhecimento na mulher e foi originalmente apresentado no Espaço Livre realizando longas temporadas em novembro e dezembro de 2021, março e maio de 2022. A peça também esteve em cartaz no Teatro do Instituto Ling, Teatro do SESC, Teatro do Grêmio Náutico União, no Condomínio Terra Ville e no Teatro do CHC Santa Casa como resultado da sua contemplação no edital de ocupação. Em novembro de 2022, a peça ainda faz a abertura do Festival de Teatro no SESC Gravataí.