Primeira exposição a ocupar antiga prefeitura começa no sábado

Já tem data marcada para a primeira exposição que ocupará a antiga prefeitura de Porto Alegre, no Centro Histórico, que virou sede do Museu de Arte de Porto Alegre: o próximo sábado, dia 24 de setembro. Reunindo fotografias que apresentam diferentes perspectivas sobre o Guaíba, a mostra “Cidade Feita de Rio” torna-se itinerante e será a primeira a ocupar a nova galeria.

Ao todo, são 60 obras de 40 fotógrafos que exploram novos olhares de um dos mais importantes cartões postais da cidade, mostrando a força das águas que banham a capital dos gaúchos e sua contribuição para a paisagem. Com a mudança de sua sede, em maio de 2022, a prefeitura destinou o Paço Municipal para a instalação do Museu de Arte de Porto Alegre.

Desde 1901, a edificação histórica já recebia exposições e abrigava obras de arte - muitas tombadas na Pinacoteca Aldo Locatelli, situada no térreo e porão do local e reconhecida pela excelência do acervo exposto nas diversas salas do imponente palácio. A mostra dedicada ao Guaíba ocupará uma ala no segundo andar do prédio centenário, que, em seu período administrativo, abrigou o Gabinete da Primeira Dama e cerimonial do Gabinete do Prefeito.

Foto de Leandro Paixão para a mostra Cidade Feita de Rio

Apresentada pela Smart Arquitetura, “Cidade Feita de Rio” é um dos desdobramentos de uma ação cultural iniciada em 2019, com a proposta de selecionar fotografias (profissionais e amadoras) que contemplassem o Guaíba como personagem central. O projeto escolheu 32 fotógrafos: Adriana Steinmetz, Alexandry Mazoni, Andréa Seligman, Arthur Kolbetz, Bebeto Alves, Carlos Sebben, Carlos Vaz, Ceres Ferreira, Cintia Fonseca, Claudia Magnus, Claudio Seelig, Eloi Farias, Fabio Kuroski, Felipe Kuhne, Gustavo Scalco, Humberto Fontoura, Jefrey Fortes, José Agustoni, Leandro Paixão, Lucas Picolli, Mariana Castilhos, Marcelo Moretto, Maria da Graça, Marcus Duarte, Najara Silva, Paulo Carvalho, Pedro Heinrich, Rènan Garavello, Ricardo Filippon, Tiago Coutinho, Valdomiro de Bittencourt e Vinicius Tabajara, que submeteram suas imagens autorais para a avaliação de um conselho editorial, formado por André Venzon, Átila Franco, Daniela Giovana Corso e Rochele Zandavalli.

Participam também da mostra fotógrafos convidados como Achutti, Fabiano Benedetti, Henrique Amaral, Letícia Remião, Nilton Santolin, Raul Krebs e Ricardo Fabrello. Além da exposição, a ação resultou na publicação de um livro homônimo com 112 fotografias - com curadoria e edição da jornalista e escritora Cláudia Aragón.

“O propósito da ação cultural é promover a imagem do Guaíba, reforçando que não somos apenas uma cidade de frente para o rio, e, sim, uma cidade feita de rio. Como arquitetos, nos preocupamos com a paisagem da cidade e com o legado que deixaremos para as próximas gerações. Esse projeto incentiva um novo olhar para uma das belezas naturais mais preciosas da capital gaúcha”, explica Márcio Carvalho, sócio e fundador da Smart Arquitetura e idealizador do projeto através de nota enviada pela assessoria de imprensa.

Com entrada franca, a exposição “Cidade Feita de Rio” fica em cartaz até o dia 20 de outubro no Paço Municipal.