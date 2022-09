Museu Histórico Visconde de São Leopoldo celebra 63 anos de fundação

Nesta terça-feira (20), o Museu Histórico Visconde de São Leopoldo completa 63 anos de fundação. A instituição nasceu para salvar do esquecimento e da perda, objetos, livros, cartas, jornais, documentos e outros elementos que se referiam à história da imigração e colonização alemãs na região.

Em abril, para preservar e ampliar o acesso a valiosos documentos, o MHVSL iniciou um projeto de digitalização e disponibilização de seu acervo. A gestão documental envolve a classificação, organização, tratamento e digitalização de dois acervos de grande valor histórico: Arquivo Público Colônia de São Leopoldo e jornal Deutsche Post. Até o momento, a Control Consultoria digitalizou mais de 50% do acervo do Arquivo Público, raro e exclusivo, abrangendo documentos de 1846 até a década de 1940.

Para armazenar o acervo digitalizado, é utilizado o Repositório Digital Tainacan, desenvolvido pela Universidade de Brasília e pelo Instituto Brasileiro de Museus. Atualmente é um dos repositórios mais indicados para a utilização nos museus brasileiros que buscam digitalizar e disponibilizar seus acervos via online.

Toda a conceituação gráfica do projeto e do site tem assinatura da República das Ideias. Esta iniciativa vai possibilitar a produção de conhecimento sobre as origens do município e dos antepassados da comunidade local, a fim de proteger sua memória cultural.

O museu é uma instituição comunitária, de direito privado, sem fins lucrativos. Ele é mantido com doações de mantenedores pessoa física e jurídica, e graças ao empenho incansável de voluntários. Entre as pessoas da comunidade que fundaram o museu, deve-se destacar, com gratidão, o papel do Prof. Telmo Lauro Müller, Germano Moehlecke e Kurt Schmeling.