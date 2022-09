Clarissa Ferreira lança primeiro single do álbum 'LaVaca' no dia 20 de setembro

Nesta terça-feira (20), Clarissa Ferreira lança o single Gauche, que marca o anúncio do lançamento do disco LaVaca, trabalho inaugural da musicista e pesquisadora que vem atuando na nova música gaúcha. Versando sobre o presente com temáticas que trazem como temas o bioma pampa, a tradição e as mulheres, somando-se as vozes contemporâneas do folclore sul americano, a cantora e compositora traz uma canção, ao lado de Ana Matielo, em língua portuguesa com trechos em espanhol, que dialoga com os ritmos e com a cultura sul americana a partir de sua sonoridade acústica e instrumentação marcada por arranjos de duas vozes, dois violões e bombo leguero.

A palavra "gauche" de origem francesa significando "esquerdo" é recorrentemente remetida à origem da palavra "gaúcho", gentílico às pessoas nascidas no Rio Grande do Sul. A expressão parece ser uma metáfora para quem é estranho, diferente, anda ao contrário da maioria, à esquerda. Remete às identidades dissidentes, discordantes, errantes, sem lei, o gaúcho proletário, o excluído, tão real e tão diferente das míticas imagens e da história oficial. O lançamento está marcado para o dia 20 de setembro de 2022 e vem acompanhado de videoclipe produzido por Vitória Proença, filmado no campestre em Santo Antônio da Patrulha.

Participam Neuro Junior ao violão, Ana Matielo no violão e voz, Pedro Borghetti no bombo leguero e Clarissa Ferreira, voz. Produção musical de Lucas Ramos, Fabricio Gambogi e Clarissa Ferreira. Engenharia de som, mix e master por Wagner Lagemann no Estúdio Pedra Redonda. A produção está sendo realizada através de campanha de financiamento coletivo no site apoia.se/lavaca que encerra no dia 21 de setembro. Gauche estará disponível em todas as plataformas de música.