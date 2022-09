Zé Adão Barbosa apresenta 'Com a palavra, a letra' no Mistura Fina

Na próxima edição do projeto Mistura Fina, que acontece nesta quinta-feira (22), às 18h30min, o ator e diretor teatral Zé Adão Barbosa apresenta sua performance Com a palavra, a letra. O espetáculo acontece no Foyer Nobre do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, s/n), com entrada franca.

O ator é apaixonado por palavras desde criança, quando costumava catar as palavras mais estranhas, difíceis e não usuais para colocar no seu vocabulário. Em 60 minutos, ele interpreta, na sua definição, algumas das letras mais amorosas, mais esquisitas, mais machistas, mais dolorosas, mais políticas e mais engraçadas de todos os tempos.

Depois de passar um período sendo realizado em formato virtual - de abril de 2020 a agosto de 2021 – o projeto Mistura Fina está de volta, agora, de forma presencial, no Foyer do Theatro São Pedro, apresentando a diversidade da produção musical brasileira. Iniciado em 2018, o projeto abrigou grandes expressões da música, em shows temperados com arte e alta performance artística.