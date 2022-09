Guri de Uruguaiana faz show especial em comemoração à Semana Farroupilha

O humorista Jair Kobe traz, nesta quinta-feira (22), às 21h, seu icônico personagem Guri de Uruguaiana em show especial para celebrar a Semana Farroupilha. A apresentação acontece no Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80), e os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Uhuu ou na bilheteria do local, a partir de R$25,00.

No espetáculo Os Causos do Guri na Semana Farroupilha, o consagrado personagem Guri de Uruguaiana conta seus causos e encanta o público com novas versões do Canto Alegretense, sempre acompanhado de seu fiel escudeiro Licurgo, o gaúcho Emo, que aproveitou a pandemia para fazer um curso online de chula. O show apresenta um cenário totalmente remodelado e novo repertório de piadas sobre a patroa Silvia Helena, a Sogra e o período de quarentena.