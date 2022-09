Com mais de 40 anos de carreira, Sérgio Mallandro se apresenta neste sábado na Capital

Um dos maiores ícones da comédia brasileira estará presente em Porto Alegre neste sábado (17). Sérgio Mallandro, icônico humorista eternizado na televisão brasileira por seus trabalhos nas décadas de 1980 a 2000, irá se apresentar no Teatro da Amrigs (Av. Ipiranga, 5.311). A bola da vez é o isolamento por conta do coronavírus, que levou o humorista a criar o show Um Mallandro na Quarentena. Nele, Sérgio conta, além de suas tradicionais piadas, algumas de suas histórias na pandemia.

O Teatro abre às 20h, e os ingressos para o show podem ser adquiridos através do site Bilheto , por valores a partir de R$ 40,00.

Em entrevista ao Jornal do Comércio, Sérgio Mallandro comentou um pouco sobre sua carreira de mais de 40 anos. Ao ser perguntado sobre como é ter influenciado a cultura recente do Brasil, Sérgio respondeu com muito bom humor e uma dosagem única de sarcasmo. "Eu acho que todo mundo é louco. Os influenciados pelo Sérgio Mallandro, do 'Glu Glu', do 'Ié Ié' e do 'Rá' são todos loucos. Mas são palavras positivas. Tem também a pegadinha do Mallandro, a Porta dos Desesperados, são palavras fortíssimas. Mas eu fico muito feliz das pessoas gostarem do meu trabalho".

Após largar a faculdade de Comunicação para fazer teatro, Sérgio Neiva Cavalcante acabou entrando na televisão pela TVS, atualmente SBT - um caminho que resultou em uma conexão muito forte com o formato, e em especial com o público infantil. "Em 1986, eu fiz a Oradukapeta, um programa pra crianças, aí entrei no mundo delas", recorda. "Acho que nunca trabalhei na minha vida, porque o que eu faço nem considero trabalho, e sim uma distração. Sou uma pessoa muito feliz, adoro cinema, televisão, estou no (Programa do) Ratinho toda segunda-feira, agora estou voltando para o programa, estava filmando e tinha pedido uma licença".

O retorno das atividades presenciais é celebrado pelo artista, que sofreu para se adaptar às necessidades de distanciamento trazidas pela Covid-19. Sem poder ver diretamente seu público durante os shows, todas as tentativas de manter a agenda se mostraram frustrantes. "Eu adoro ver a risada das pessoas. Uma das coisas que me deixou muito triste foi quando, na pandemia, eu tive que fazer show drive-in. Era a única opção que a gente tinha, então fiz alguns shows assim. No drive-in, a pessoa ficava dentro do carro e buzinava e piscava o farol quando gostava da história, da piada. É horrível porque você não vê o barulho da risada. Você não sabe se a pessoa está gostando, nem sabe o que a pessoa está fazendo dentro do carro, se ela está assistindo mesmo ao show", lamenta.

O avanço das tecnologias, por outro lado, fez com que a comédia deixasse de ser algo exclusivo da televisão para estar, hoje, na palma da mão das pessoas, através das plataformas digitais. Isso trouxe ao comediante a necessidade de se reinventar como profissional. "Você tem que ficar ligado. Enquanto está vivo, tem que ir acompanhando os passos da vida. Você não pode parar no tempo e ficar pensando no que era lá atrás", reforça Mallandro. "Hoje essa molecada está botando pra quebrar. Nunca imaginei que fosse verdade quando me falaram 'agora tem o Youtube, isso vai substituir a televisão'. Eu pensava que a televisão era insubstituível. Hoje ainda temos os streamings. Eu acho isso tudo uma evolução. Meu filme, por exemplo, já foi comprado pela Globoplay para passar lá", revela.

Durante a conversa, o Mallandro revelou um fato curioso e pouco conhecido, ligado a uma conversa sua com Chico Xavier, o lendário médium brasileiro falecido em 2002. "Eu acho que minha missão é levar alegria para as pessoas. Chico Xavier falou isso pra mim um dia. Ele falou 'sua missão nessa vida aqui é levar alegria para as pessoas', e eu vou tentando levar sempre, dentro do meu trabalho, na televisão, cinema, teatro. Levei tudo para o lado do humor".

Mallandro ainda fez questão de ressaltar sua alegria com a nova geração de comediantes no Brasil, ressaltando seu amor pela comédia. "O objetivo final é arrancar a gargalhada das pessoas, fazer elas mostrarem o dente, ficarem mais leves. Eu gosto é disso, de ver as pessoas se divertindo, dando risada, caindo pra trás. No meu show, as pessoas caem pra trás de tanta risada. Esse é o maior cachê que a gente recebe. Quando se sobe no palco, o palco é uma coisa sagrada, tem que saber respeitar o público que tá ali pagando pra ver você e se divertir. Ali você se transforma, não importa se você está cheio de problemas em casa, ali você faz as pessoas rirem. Comigo não tem tempo ruim", garante.

Para os que forem ao show deste sábado na Amrigs, Mallandro promete que todos receberão o que mais esperam: motivos para darem muitas risadas. "Fiz shows em São Paulo e no Rio de Janeiro recentemente, e foram um sucesso. Aí em Porto Alegre eu tenho certeza que vai ser também, as pessoas vão dar muita risada. Quem tiver dentadura, por favor não leve, porque vai sair voando!"