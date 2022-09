Jamile, voz gaúcha que conquistou a cena jazz de Nova Iorque, canta no Espaço 373

Gaúcha de Cachoeira do Sul radicada em Nova Iorque, Jamile aterrissa em Porto Alegre para única apresentação, na quinta-feira (22), às 21h, no Espaço 373 (Rua Comendador Coruja, 373). Além de clássicos do jazz e da MPB, a cantora apresentará Never Will I Marry, música que lançou este ano ao lado do guitarrista americano Tony Davis.

Em 2019, Jamile juntou suas duas paixões em seu primeiro álbum, If You Could See Me Now, com uma banda de gigantes de NY: Steve Wilson (saxofone alto), Ray Gallon (piano), Jay Leonhart (baixo) e Vito Lesczak (bateria). Em meio às sonoridades típicas do formato norte-americano do jazz, há espaço para toques de brasilidade, como nas faixas Luiza (Tom Jobim), O Pato (João Gilberto) e em Jobim, escrita pelo produtor e pianista Antonio Ciacca, em homenagem ao lendário compositor brasileiro.

Mesmo cantando desde os quatro anos, foi na voz de Aretha Franklin que ela encontrou a trilha para o jazz. "Eu tentava imitar o que ela cantava e comecei a aprender algumas técnicas. A partir daí, fui para o jazz e nunca mais voltei", conta.

Depois de cursar a faculdade de Música na UFRGS, em 2017 Jamile foi fazer mestrado em Jazz, na City College de Nova Iorque. Após se formar, começou a cantar nos bares da cidade que nunca dorme. Em uma das vezes, no Arturo’s (Manhattan), estava o ator e apresentador Jimmy Fallon, que só não se encantou pela voz da gaúcha, como subiu ao palco para um dueto. Aos 26 anos, ela também já se apresentou em alguns dos mais renomados clubes de jazz do mundo, como Smalls Jazz Club, Jazz At Lincoln Center, Mezzrow e Birdland.