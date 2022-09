Havaiano Mike Love traz seu reggae de espírito revolucionário para o Opinião

Pela primeira vez em Porto Alegre, o músico havaiano Mike Love traz seu reggae de consciência revolucionária e multi-instrumental para o palco do Opinião (Rua José do Patrocínio, 834) nesta sexta-feira (16), às 22h. O show de abertura é da dupla Maré Alta. Ingressos, entre R$ 60,00 e R$ 120,00, no Sympla.

O cantor e compositor Mike Love, natural de O'ahu, Havaí, transmite amor e positividade na sua música reggae com fortes raízes no movimento rastafári, além de referências de rock clássico, soul, blues, jazz, flamenco e muito mais. Love é ativista pelas causas sociais, ambientais e animais, e busca espalhar ensinamentos e união com suas letras.

O músico, que toca violão desde os 15 anos, já fez parte da banda de 10 integrantes Dubkonscious, e compôs e produziu o álbum At the Foot of the Mountain. Hoje, ele é aclamado internacionalmente pelo seu show solo, que conta com múltiplos instrumentos, técnicas vocais e gêneros musicais.

Depois de três álbuns solo de sucesso e vídeos com mais de 30 milhões de visualizações no YouTube, Mike Love trabalha nos singles do seu próximo disco, a ser lançado pelo seu selo, Love Not War Records, ainda em 2022.