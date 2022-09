Nomes históricos da música urbana de Porto Alegre em bate-papo sobre o álbum 'Paralelo 30'

No ano em que Porto Alegre celebra 250 anos, o Centro Cultural 25 de Julho apresenta, neste sábado (17), os músicos Cláudio Vera Cruz, Nelson Coelho de Castro, Raul Ellwanger e o jornalista cultural Juarez Fonseca na 24ª edição do projeto Obras Comentadas, para um bate-papo sobre o álbum Paralelo 30. O evento ocorrerá às 16h, com transmissão gratuita pelo canal Obras Comentadas - Felipe Antunes no Youtube.

Proposto por Felipe Lacerda Antunes, em parceria com o 25 de Julho, o Obras Comentadas iniciou durante a pandemia, com o intuito de provocar o diálogo e novas descobertas sobre trabalhos de artistas brasileiros e a caminhada de cada um.

A coletânea Paralelo 30, idealizada por Juarez, foi o primeiro disco considerado como Música Popular Gaúcha (MPG), que impulsionou a carreira de vários músicos de forma profissional. O disco coletivo saiu no final de 1978, reunindo Bebeto Alves, Carlinhos Hartlieb, Cláudio Vera Cruz, Nando D’Ávila, Nelson Coelho de Castro e Raul Ellwanger. Cada um dos compositores gravou duas faixas pela Gravadora Isaec, dirigida por Geraldo Flach, e o LP foi lançado pelo selo Pentagrama. O vinil tinha em sua capa as fotos dos artistas e, na contracapa, o mapa do Rio Grande do Sul.

Este foi o início de uma experiência no desenvolvimento de uma indústria fonográfica em Porto Alegre, voltada, num primeiro momento, para o registro sonoro da música urbana.