Banda Maria do Relento faz show de aniversário no Espaço Marin, em Porto Alegre

A banda gaúcha Maria do Relento vai comemorar 29 anos de carreira com show no Espaço Marin (Rua Professora Cecy Cordeiro Thofehrn, 413, bairro Sarandi), em Porto Alegre. A apresentação do grupo acontece neste sábado (17), às 21h30min e os ingressos custam a partir de R$ 20,00 (

Reservas pelo whatsapp: 51-3026.2630).

No repertório do show, o grupo promete tocar os grandes sucessos de quase três décadas de estrada, a exemplo das músicas O Vagabundo, Conhece o Mário e Só o Tempo Vai Dizer. Um novo single está para ser lançado pela banda até o final de setembro pela gravadora Two Play.