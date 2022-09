Lucas Brum Big Band retorna ao Espaço 373 nos dias 16 e 17

Sympla Nesta sexta-feira (16) e sábado (17), às 21h, uma das grandes revelações da música instrumental no Estado, Lucas Brum Big Band, retorna ao palco do Espaço 373 (R. Comendador Coruja, 373), depois de lotar as sessões anteriores. Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma, a partir de R$ 45,00.

Criado no final de 2021, o grupo reúne 16 jovens instrumentistas com o intuito de continuar o legado das grandes bandas de jazz. No repertório, temas originais de nomes como Duke Ellington, Sammy Nestico, Thad Jones e Joe Henderson, e, também, referências nacionais em adaptações de compositores, tais como João Bosco e Tom Jobim. Cada um dos músicos soma na criação de uma sonoridade, adicionando suas experiências anteriores, tanto em consagrados grupos de jazz de Porto Alegre, como pela passagem por universidades de música fora do país.