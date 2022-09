A cidade e a arte se reencontram na 13ª Bienal do Mercosul

Disposta a propor uma reflexão sobre experiências coletivas na retomada do formato presencial, a 13ª Bienal do Mercosul terá abertura oficial nesta quinta-feira (15), em evento para convidados no Mercado Paralelo, com transmissão ao vivo. A partir do dia seguinte, a mostra estará aberta para o público em geral, com entrada franca. Com o tema Trauma, Sonho e Fuga, a Bienal reúne cerca de 100 artistas de mais de 20 países, proporcionando inúmeros momentos de imersão e encantamento a uma cidade que vive, em diferentes intensidades, um momento de reencontro com a arte.

Além de obras no Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs), no Memorial do Rio Grande do Sul, no Farol Santander, no Cais do Porto, na Casa de Cultura Mario Quintana (CCMQ), na Fundação Iberê Camargo, no Instituto Ling, na Casa da Ospa (Fronteiras do Pensamento) e no Instituto Caldeira, esta edição terá um percurso de Arte Urbana na região central da cidade, passando por espaços como o Parque Moacyr Scliar, na orla do Guaíba, a avenida Borges de Medeiros e ambientes externos da CCMQ. Nos últimos dias, vários desses espaços já recebiam as instalações, antecipando à população um dos eventos máximos no calendário cultural da América Latina.

Trabalhando na fronteira entre a arte e a tecnologia, o curador-geral Marcello Dantas é um criador interdisciplinar. Por trás da concepção de diversos museus, como o Museu da Língua Portuguesa, a Japan House e o Museu do Caribe, na Colômbia, Dantas produz exposições, museus e múltiplos projetos que buscam proporcionar experiências de imersão por meio dos sentidos e da percepção. O evento tem como curadores adjuntos Carollina Lauriano, Laura Cattani, Munir Klamt e Tarsila Riso, com curadoria pedagógica de Germana Konrath. A mostra, presidida pela empresária Carmen Ferrão, vai até 20 de novembro.

Esta edição reconhece nos traumas - individuais ou coletivos - o maior combustível da arte de todos os tempos e entende os sonhos como um estratagema para a fuga. Unidos, os três conceitos buscam evidenciar o enigma do indizível - "esse lugar da poética de um nó na garganta, de um grito não expresso, de um segredo guardado", segundo o material de divulgação do evento. Assim, a vivência traumática coletiva, como é o caso da pandemia de Covid-19, impulsiona a criação artística para um novo território, a partir de seu impacto no imaginário comum, por meio da ativação do onírico, dos sonhos e dos delírios.

Entre as novidades para esta 13ª edição, a Bienal do Mercosul lançou, no ano passado, um edital inédito que recebeu mais de 880 propostas de 22 países. Por meio dele, foram selecionados 18 artistas e coletivos para compor a exposição Transe, que estará no Instituto Caldeira. Os projetos escolhidos (15 deles brasileiros, além de artistas ou coletivos da Argentina, do Uruguai, do Peru, da Bolívia e dos Estados Unidos) exploram e investigam novas tecnologias, linguagens e materiais, assim como revisam saberes e técnicas tradicionais.

Realizado desde 1997, o Projeto Educativo segue sendo um dos destaques da Bienal, cumprindo o papel de promover a qualificação do ensino da arte e a construção de um pensamento crítico e criativo, por meio de formações e oficinas. Atividades como o Curso para Formação de Mediadores, no Centro Cultural da Ufrgs, e o Conversas de cozinha, no Instituto Ling, vêm acontecendo desde junho, e o projeto seguirá oferecendo oficinas e encontros até novembro, além de possibilitar a visitação de turmas da rede pública de ensino da Grande Porto Alegre às mostras da Bienal.

Espaços como a Fundação Iberê receberam obras nas últimas semanas | FOTO: Mauro Belo Schneider/Especial/JC

Todos os artistas que participam da Bienal, divididos por espaços expositivos