Espetáculos em cartaz no Palco Virtual abordam cultos afro-brasileiros

O Itaú Cultural realiza de até o dia 25 de setembro sua programação teatral online. No período, ficam em cartaz no YouTube da instituição www.youtube/itaucultural O Torto Andar do Outro, da Cia Pão Doce de Teatro, do Rio Grande do Norte, e CorpoCatimbó, de Zé Viana Júnior.

Parte da programação do Palco virtual Ancestralidades, CorpoCatimbó propõe evocar e presentificar as espirais energéticas das entidades encantadas da Jurema Sagrada. O corpo se torna portal de acesso para o universo dos mestres, mestras, caboclos, pretos velhos, que se materializam nas simbologias de suas encantarias, gingas, bailados e vibrações. Um rito de encontro que eleva as presenças e convida a demandar os desejos na fumaça catimbozeira de medicina ancestral, potencializando a ciência do Catimbó no seu rito performativo de desenvolvimento artístico e espiritual.

O multiartista, pesquisador, capoeirista e educador cearense Zé Vianna Júnior, que conduz o espetáculo, explica que neste rito performativo – realizado com a mestria e orientação de Pai Mesquita de Ogum, direção dramatúrgica de Benjamin Abras e Cátia Costa, e colaborações de Gerson Moreno e Mãe Nega de Yemanjá – são evocadas três presenças que dialogam entre si e com os/as convidados(as): A Mestra, O Mestre e A Criança. E é no campo de mandinga da cena que as três bailam e enveredam por um caminho que potencializa o acesso às camadas energéticas, os saberes e fazeres desta tradição.

A cena é dividida entre Zé Vianna Júnior e Pai Mesquita de Ogum, que, com sua fala, conduz a performance do artista. Assim, narrador e ator apresentam ao público esta manifestação de cultos africanos e brasileiros.