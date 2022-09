Último final de semana para assistir 'Terapia de Casal - Uma Comédia em Crise'

Dirigida por Juliana Barros e Fernando Ochoa, a peça Terapia de Casal - Uma Comédia em Crise cumpre as últimas sessões desta temporada neste final de semana, no Teatro Renascença (av. Erico Veríssimo, 307, bairro Menino Deus), com apresentações na sexta e no sábado, às 21h e no domingo às 19h. No sábado, após o espetáculo haverá bate-papo com o público, conduzido pela Domus - Terapia de Casal e Família. Os ingressos estão à venda pela plataforma Sympla e custam R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia-entrada).

O texto escrito por Juliana leva para a cena a história de Alice e Marcos (Letícia Kleemann e João Petrillo), um jovem casal que se conhece no início dos anos 1990 e que, depois de uma década de relacionamento - com alguns conflitos, crises e muitas risadas -, se vê diante de um terapeuta. Durante aproximadamente uma hora, os dois revivem e compartilham com o público a dor e a delícia de um casamento.

Os dramas do casal são compartilhados com o público, que, da plateia faz as vezes do terapeuta. Segundo Juliana, a peça foi escrita a partir das suas próprias experiências, vivências, e relacionamentos. "Em cena misturei tudo, embaralhei as cartas! Tem um pouco do que aconteceu comigo, um pouco de imaginação, um pouco de vida dos outros, porque amo contar histórias de vida", afirma a diretora e dramaturga da peça.