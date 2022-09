Show em homenagem ao Michael Jackson ocorre nesta sexta, no Araújo Vianna

Nesta sexta (09), às 21h, Rodrigo Teaser apresenta tributo ao Michael Jackson no Auditório Araújo Vianna (avenida Osvaldo Aranha, 685). Os ingressos estão à venda, a partir de R$ 60,00, na plataforma Sympla.

Aclamado pela crítica e pelo público (sendo considerado o melhor imitador de Michael Jackson no mundo), Rodrigo Teaser vem rompendo barreiras e se consolidando, também, como um dos artistas que mais vende shows no Brasil. Com uma agenda lotada, Teaser viaja o País com o seu espetáculo Tributo Ao Rei Do Pop: uma noite mágica, com quase duas horas de duração, onde o cantor e bailarino paulista apresenta todos os grandes clássicos de Michael Jackson.

O show envolve uma equipe de 25 pessoas e apresenta ao público os figurinos, as coreografias e é claro, as músicas (com banda ao vivo) que consagraram o Rei do Pop como o maior artista de todos os tempos. Após anos de pesquisa e investimentos, o tributo é reconhecido pela família do astro e pelos músicos que trabalharam com ele. A direção de coreografia do espetáculo é de La Velle Smith Jr, vencedor do Grammy e bailarino de Michael Jackson por 28 anos.