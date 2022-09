Valesca Popozuda se apresenta em festa no Opinião nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (09), o Bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834) recebe a cantora e dançarina Valesca Popozuda para uma nova edição do Baile do Puxa, que inicia às 23 horas. Os ingressos para festa estão à venda, a partir de R$ 45,00, e podem ser adquiridos pela plataforma Sympla.

Além do pop funk e todo carisma da cantora, o Baile do Puxa promete uma noite ao som dos DJs: Fô Machado, (Baile Astral e Eu Nunca Festa), Jader Girotto e Skarlet. A acessibilidade em libras fica por conta da drag queen Rita D'Libra. O evento ainda informa que terá performances surpresas.

A primeira edição do Baile do Puxa aconteceu em junho de 2022, com a presença de Gretchen. O evento é uma realização do Super Transado em parceria com a Opinião Produtora. Apoio Hair Trendy Concept.