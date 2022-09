Justin Bieber cancela shows em São Paulo e outras datas na América Latina

Justin Bieber cancelou os shows marcados para os dias 14 e 15 de setembro em São Paulo, no Allianz Parque, e os demais que faria na América Latina. Em comunicado enviado à imprensa, a produtora Time For Fun confirmou o cancelamento nesta terça-feira (6), após especulações que movimentaram a web desde a apresentação do cantor no Rock in Rio, no último domingo (4).

Os ingressos para os shows estavam esgotados.

"Lamentamos informar que devido a problemas pessoais do artista Justin Bieber, a Justice World Tour Latin America foi suspensa, incluindo seus shows em São Paulo que seriam realizados nos dias 14 e 15 de setembro. Em breve divulgaremos informações adicionais sobre o procedimento de reembolso ou manutenção de ingressos para os seus titulares", começou a produtora no texto. "Aos fãs que compraram ingressos e aguardavam ansiosamente para verem seu ídolo, compartilhamos da sua frustração. Estamos juntos e esperamos ter Bieber de volta em São Paulo o quanto antes", finalizou.

Segundo comunicado, os shows do Chile na próxima quarta-feira (7); da Argentina no sábado (10); e domingo (11); também foram suspensos.

Em junho, Justin Bieber já tinha interrompido a turnê para cuidar da paralisia facial causada pela síndrome de Ramsay Hunt e retomou os shows em julho.

Vale lembrar que em 2019, o artista foi diagnosticado com a doença de Lyme.

A turnê também passaria pela África do Sul, Emirados Árabes, Israel, Índia e Japão, com o fim marcado para março de 2023, na Polônia.

Comunicado oficial do Justin Bieber

"No início deste ano, tornei pública minha batalha contra a Síndrome de Ramsay-Hunt, onde meu rosto estava parcialmente paralisado. Como resultado dessa doença, não consegui completar a etapa da América do Norte da Justice Tour. Depois de descansar e consultar meus médicos, família e equipe, fui para a Europa em um esforço para continuar com a turnê. Fiz seis shows ao vivo, mas isso me custou muito. No último final de semana, me apresentei no Rock in Rio e dei tudo de mim para as pessoas no Brasil", disse o astro pop.

"Depois de sair do palco, a exaustão tomou conta de mim e percebi que preciso fazer da minha saúde a prioridade agora. Então vou fazer uma pausa nas turnês por enquanto. Vou ficar bem, mas preciso de tempo para descansar e melhorar. Estou tão orgulhoso de trazer este show e nossa mensagem de Justiça para o mundo. Obrigado por suas orações e apoio em tudo isso! Amo todos vocês!", finalizou Bieber, no texto enviado também pela produtora Time For Fun.