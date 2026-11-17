JC

Rio Grande do Sul



Ícone: Sol, chuva e raios

Máxima: 36°C

Mínima: 17°C



O tempo ficará abafado entre a madrugada e o turno da manhã em grande parte das regiões. O sol predomina pela manhã em todo o Estado. As mínimas ficarão ao redor de 20°C em muitas áreas, podendo oscilar na faixa de 25°C no Oeste. A temperatura à tarde ficará alta novamente, embora em algumas regiões, dependendo do horário do avanço da chuva, aquece menos. Máximas previstas na faixa de 31 a 33°C em muitas áreas, com até 36°C pontualmente. A MetSul Meteorologia adverte que áreas de instabilidade avançam da Argentina e se deslocam pelo território gaúcho de Oeste para Leste da tarde para a noite. Como resultado, ocorrerá pancadas de chuva e temporais com rajadas de vento, raios e granizo em grande parte das regiões. Pulsos de chuva forte à torrencial poderão ocorrer, com risco de transtornos e alagamentos.





Porto Alegre



Ícone: Sol, chuva e raios (SCR)

Máxima: 34°C

Mínima: 21°C



Dia de forte abafamento na Capital e Região Metropolitana, com sol e nuvens. Da tarde em diante, contudo, áreas de instabilidade que chegam do interior irão provocar pancadas de chuva e temporais isolados. Pulsos de chuva forte isolados, com raios e rajadas de vento podem ocorrer. Não se afasta ocorrência de granizo. O vento passa de Norte para Leste.



PORTO ALEGRE – PRÓXIMOS CINCO DIAS



QUA QUI SEX SAB DOM

Sol e chuva Sol e chuva SCR Sol e nuvens Sol e chuva

31 29 26 29 30

22 21 20 18 18