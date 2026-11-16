PREVISÃO DO TEMPO PARA O JORNAL DO COMÉRCIO

RIO GRANDE DO SUL

Ícone: Sol e nuvens

Máxima: 35°C

Mínima: 13°C

O sol estará presente sobre todas as regiões do Estado. As temperaturas continuam elevadas, trazendo uma tarde de verão, sobretudo nas cidades do Oeste gaúcho. Onde a temperatura sobe menos é no Zona Sul. Isso porque a umidade do mar deixa a região com maior cobertura de nuvens em mais momentos do dia, isoladamente até mesmo com alguma chuva fraca. Ao longo do dia, vamos ter momentos de maior cobertura de nuvens, principalmente no final do dia devido ao calor. A terça-feira tem tempo instável. Apesar de aberturas de sol ao longo do dia chove, de manhã no Oeste e ao longo do dia nas outras regiões. Como ainda aquece, atenção para temporais.

PORTO ALEGRE

Ícone: Sol e nuvens

Máxima: 29°C

Mínima: 19°C

A semana na Grande Porto Alegre começa com mais um dia em que as nuvens aparecem em mais em momentos do dia, mas também permitem aberturas de sol. Essa variação de nuvens ocorre devido à umidade que vem do mar. As temperaturas mais elevadas permanecem pela região trazendo mais uma tarde quente, calor esse que aumenta de intensidade nesta terça-feira, passando da casa dos 30°C. No final do dia pode ter pancadas de chuva com temporais justamente devido o maior calor.

PORTO ALEGRE – PRÓXIMOS CINCO DIAS