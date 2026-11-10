RIO GRANDE DO SUL
Ícone: Sol e nuvens
Máxima: 30°C
Mínima: 6°C
O sol aparece entre nuvens na maioria das regiões com marcas abaixo de
15°C em grande parte do Estado. Nos trechos de serra a temperatura baixou
de 10°C. Uma frente fria de fraca atividade avança com trajetória oceânica e
provocará aumento de nuvens e pancadas esparsas de chuva, sobretudo na
Metade Oeste. A temperatura sobe à tarde e fica abafado. Não há risco.
Amanhã, áreas de instabilidade avançam pelo oceano com fraca atividade e
potencial para chuva isolada e esparsa. O frio perde força com previsão de
mínimas ao redor de 16 a 18°C. Nos pontos mais altos a temperatura
baixará de 10°C. O tempo ficará abafado com previsão de 27 a 29°C na
grande maioria das áreas, com até 30°C em diversos pontos do Oeste e
Noroeste.
PORTO ALEGRE
15°C em grande parte do Estado. Nos trechos de serra a temperatura baixou
de 10°C. Uma frente fria de fraca atividade avança com trajetória oceânica e
provocará aumento de nuvens e pancadas esparsas de chuva, sobretudo na
Metade Oeste. A temperatura sobe à tarde e fica abafado. Não há risco.
Amanhã, áreas de instabilidade avançam pelo oceano com fraca atividade e
potencial para chuva isolada e esparsa. O frio perde força com previsão de
mínimas ao redor de 16 a 18°C. Nos pontos mais altos a temperatura
baixará de 10°C. O tempo ficará abafado com previsão de 27 a 29°C na
grande maioria das áreas, com até 30°C em diversos pontos do Oeste e
Noroeste.
PORTO ALEGRE
Ícone: Sol e nuvens
Máxima: 26°C
Mínima: 14°C
O tempo ficará firme e ensolarado na Capital e Região Metropolitana, com
grande oscilação térmica. Amanhã, o dia será ensolarado em grande parte,
porém, as nuvens aumentam no turno da noite e não se afasta a ocorrência
de chuva esparsa e passageira. Na quinta, o céu fica nublado a encoberto, e
não se afasta a ocorrência de garoa isolada. O abafamento irá persistir com
máximas ao redor de 30°C.
PORTO ALEGRE – PRÓXIMOS CINCO DIAS
QUA QUI SEX SAB DOM
Sol e chuva Sol e nuvens Sol e nuvens Sol e nuvens Sol e chuva
30 30 28 32 23
16 19 19 19 19
16 19 19 19 19