RIO GRANDE DO SUL

Ícone: Sol, chuva e raios

Máxima: 31°C

Mínima: 15°C

Uma corrente de jato de baixos níveis irá transportar ar quente e úmido na direção do território gacho o que associada a queda na pressão atmosférica irá fabricar nuvens de tempestades. O dia começa abafado e com mais nuvens em relação aos últimos dias e no Oeste pode chover mais cedo. Pancadas de chuva se espalham da tarde em diante por grande parte das regiões. A MetSul adverte que será alto o risco de tempestades com potencial para vendavais, raios e granizo pontual. Pulsos de chuva forte/volumosa na faixa de 50 mm poderão ocorrer, sobretudo, na Metade Oeste e em parte do Norte. Apesar da presença das nuvens a temperatura ficará na casa de 27 a 29°C. Entre a região metropolitana, serra e litoral norte o dia será muito abafado com baixo potencial de chuva.

PORTO ALEGRE

Ícone: Sol e nuvens

Máxima: 29°C

Mínima: 19°C

O sol predomina com mais nuvens em relação a hoje. Maior potencial de pancadas de chuva no vale do Sinos. E ainda assim de forma muito isolada. Na quarta a MetSul adverte para o alto risco de pancadas de chuva e temporais com vento, raios e ocorrências de granizo. O abafamento segue. Na quinta chove na madrugada e depois o sol aparece.

PORTO ALEGRE – PRÓXIMOS CINCO DIAS