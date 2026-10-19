previsão do tempo

RIO GRANDE DO SUL

Ícone: Sol e nuvens

Máxima: 20°C

Mínima: 02°C

O domínio da massa de ar seco que avançou pelo Estado é o que comanda o tempo nesta segunda-feira por todas as regiões do Rio Grande do Sul. Outro dia que amanhece frio, mas com sol, que seguirá entre algumas nuvens durante todo o dia. As temperaturas da tarde se aproximam dos 20°C, melhorando um pouco o frio, mas ainda, para o padrão da época do ano, um pouco baixas. A madrugada/amanhecer de terça ainda será fria, mas gradativamente, ao longo da semana, isso já não irá ocorrer tanto. Vamos perceber pelas temperaturas das tardes que vão subir a partir de quarta-feira. O sol continuará aparecendo na terça em todas as regiões chegando até a predominar.

PORTO ALEGRE

Ícone: Sol e nuvens

Máxima: 20°C

Mínima: 09°C

O tempo segue sob a influência de um ar seco que chegou ao Estado. O sol aparece pela Grande Porto Alegre todo do dia em meio a momentos de maior cobertura de nuvens. As temperaturas da tarde, mesmo com o sol, para o padrão da época do ano, seguirão um pouco baixas. O sol segue na terça e na quarta, mas com mais nuvens a medida que a semana vai ocorrendo. As temperaturas vão subindo e o tempo vai ficando mais instável aumentando a condição de chuva para o final da semana, próximo fim de semana.

PORTO ALEGRE – PRÓXIMOS CINCO DIAS