RIO GRANDE DO SUL





A passagem de uma frente fria faz com que tenhamos uma segunda-feira com tempo bastante instável. Atenção especial para a madrugada e amanhecer. Dois períodos com maior condição de chuva forte e temporais associado a raios, trovoadas, vento e granizo. Os temporais não ocorrem em todas as regiões, mas estão previstos. Um dia com muitas nuvens e chuva em grande parte das cidades. As regiões da Campanha, Sul e Centro vão ter aberturas de sol associada a aproximação de um ar seco ao longo do dia. Quanto mais para a tarde/noite, mais essa outra massa de ar se aproxima. Uma terça de muitas nuvens, mas com aberturas de sol, retorno do tempo seco e queda nas temperaturas.

PORTO ALEGRE

Ícone: Chuva e raios

Máxima: 24°C

Mínima: 16°C



A semana começa com muitas nuvens que tem potencial de provocar chuva a qualquer hora pela região. Períodos do dia a chuva aperta de intensidade e temporais não podem ser descartados, sobretudo na madrugada e depois no final do dia. A terça-feira já será diferente. As nuvens ainda vão predominar, mas já com aberturas de sol. Pouca variação de temperaturas entre o amanhecer e a tarde dá cara de frio para o dia. Boa parte da semana tem ar seco garantindo aberturas de sol pela Grande Porto Alegre.

PORTO ALEGRE – PRÓXIMOS CINCO DIAS TER QUA QUI SEX SÁB Sol e nuvens Sol e nuvens Sol e nuvens Sol e nuvens Sol e chuva 16 16 21 27 30 12 08 09 12 15

Ícone: Sol, chuva e raiosMáxima: 10°CMínima: 11°C