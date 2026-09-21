RIO GRANDE DO SUL
Máxima: 10°C
Mínima: 11°C
Ícone: Chuva e raios
Máxima: 24°C
Mínima: 16°C
A semana começa com muitas nuvens que tem potencial de provocar chuva a qualquer hora pela região. Períodos do dia a chuva aperta de intensidade e temporais não podem ser descartados, sobretudo na madrugada e depois no final do dia. A terça-feira já será diferente. As nuvens ainda vão predominar, mas já com aberturas de sol. Pouca variação de temperaturas entre o amanhecer e a tarde dá cara de frio para o dia. Boa parte da semana tem ar seco garantindo aberturas de sol pela Grande Porto Alegre.
PORTO ALEGRE – PRÓXIMOS CINCO DIAS
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