Previsão do tempo

Rio Grande do Sul

Ícone: Sol, geada e nuvens

Máxima: 23°C Mínima: -1°C

Massa de ar seco ganha força sobre o território gaúcho e o frio se intensifica. Na Metade Sul e Oeste a previsão é de um amanhecer com mínimas abaixo de 4°C em muitas cidades. Entre a Campanha e a Serra Sudeste, a mínima oscilará ao redor de zero e ficará negativa. Há potencial para formação de geada nessas áreas. Nas demais áreas, a previsão é de marcas ao redor de 6 a 8°C. No Litoral, o dia começa com 11 a 13°C. Na parte Norte do Estado, as nuvens ainda aparecem. A tarde terá o domínio do tempo firme, com vento Sul/Sudoeste e, por essa razão, esquenta devagar. As máximas poderão chegar a 23°C na fronteira com a Argentina, com marcas na faixa de 16°C a 18°C.

Porto Alegre

Ícone: sol e nuvens

Máxima: 19°C Mínima: 9°C

A semana será de predominio de ar seco na Região Metropolitana. Até a sexta-feira não há condições para a chuva. O frio estará presentes nas noites, manhãs e madrugas mas sem extremos. As tarde terão gradual aquecimento. Na sexta poderá ocorrer cerração forte e baixa visibilidade no começo do dia. No fim de semana, se nada mudar, a previsão é de pancadas de chuva e temporais isolados.

PORTO ALEGRE – PRÓXIMOS CINCO DIAS QUA QUI SEX SAB DOM Sol/nuvens Sol e nuvens Sol Sol e chuva Sol e raios 17 22 25 23 27 8 8 11 14 16

PORTO ALEGRE – PRÓXIMOS CINCO DIAS