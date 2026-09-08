JC

RIO GRANDE DO SUL



Ícone: Sol, geada e nuvens

Máxima: 25°C

Mínima: 0°C



O ar gelado perde força e as mínimas não deverão ser tão baixas quando ontem. Ainda assim a temperatura irá baixar de 5°C em grande parte do Oeste, Centro e Sul do estado. Em trechos de serra não se afasta temperatura perto de zero. Há potencial para formação de geada na Metade Oeste e Sul. O sol predomina e a temperatura sobe gradativamente com expectativa de máximas amenas na faixa de 23 a 25°C. Entre a Campanha e a zona Sul esquenta menos com máximas ao redor de 16 a 18°C. Amanhã o sol predomina e o dia começa com frio na maioria das áreas com previsão de aquecimento maior no Oeste a tarde.



PORTO ALEGRE



Ícone: sol e nuvens

Máxima: 22°C

Mínima: 7°C





O ar seco garante predomínio de sol e amplitude térmica na capital e região metropolitana. O tempo seguirá firme com variação de nuvens e chance de chuva isolada na quarta e na quinta. Na sexta uma área de baixa pressão eleva o risco de pulsos de chuva forte e potencial para tempestades. No sabado resta umidade com chuva esparsa com previsão de tempo ventoso. Rajadas moderadas a fortes podem ocorrer, especialmente no leste da região.