previsão do tempo

Rio Grande do Sul



Ícone: Sol e chuva

Máxima: 14°C

Mínima: 6°C



O tempo apresenta condições diferentes nesta segunda-feira dependendo da região do Estado. Enquanto o Sul e a Campanha têm um dia de sol e nuvens com amanhecer abaixo de 10°C, as outras áreas do Estado têm momentos de chuva entre períodos de melhoria. Quanto mais próximo de Santa Catarina, maior a condição de para chuva. Uma tarde fria, já que em boa parte das cidades a máxima deste turno não passa muito dos 12 a 14°C.



Porto Alegre

Ícone: Sol e chuva

Máxima: 14°C

Mínima: 12°C



A passagem de uma frente fria pelo Estado deixa a segunda-feira com tempo bastante instável. Momentos de chuva, no geral de intensidade fraca, ocorrem ao longo do dia. Quanto mais do meio para o final da tarde, maior condições para aberturas de sol. O dia é gelado, pois a variação de temperatura entre o amanhecer e o período da tarde é muito pequena.





PORTO ALEGRE – PRÓXIMOS CINCO DIAS



TER QUA QUI SEX SAB

Sol e nuvens Sol Sol Sol e chuva Chuva

14 17 18 15 15

5 4 4 10 10