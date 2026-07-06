previsão do tempo

Rio Grande do Sul
Ícone: Sol e chuva
Máxima: 14°C
Mínima: 6°C
O tempo apresenta condições diferentes nesta segunda-feira dependendo da região do Estado. Enquanto o Sul e a Campanha têm um dia de sol e nuvens com amanhecer abaixo de 10°C, as outras áreas do Estado têm momentos de chuva entre períodos de melhoria. Quanto mais próximo de Santa Catarina, maior a condição de para chuva. Uma tarde fria, já que em boa parte das cidades a máxima deste turno não passa muito dos 12 a 14°C.
Porto Alegre
Ícone: Sol e chuva
Máxima: 14°C
Mínima: 12°C
A passagem de uma frente fria pelo Estado deixa a segunda-feira com tempo bastante instável. Momentos de chuva, no geral de intensidade fraca, ocorrem ao longo do dia. Quanto mais do meio para o final da tarde, maior condições para aberturas de sol. O dia é gelado, pois a variação de temperatura entre o amanhecer e o período da tarde é muito pequena.
PORTO ALEGRE – PRÓXIMOS CINCO DIAS
TER QUA QUI SEX SAB
Sol e nuvens Sol Sol Sol e chuva Chuva
14 17 18 15 15
5 4 4 10 10
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Máxima: 14°C
Mínima: 6°C
O tempo apresenta condições diferentes nesta segunda-feira dependendo da região do Estado. Enquanto o Sul e a Campanha têm um dia de sol e nuvens com amanhecer abaixo de 10°C, as outras áreas do Estado têm momentos de chuva entre períodos de melhoria. Quanto mais próximo de Santa Catarina, maior a condição de para chuva. Uma tarde fria, já que em boa parte das cidades a máxima deste turno não passa muito dos 12 a 14°C.
Porto Alegre
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Máxima: 14°C
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A passagem de uma frente fria pelo Estado deixa a segunda-feira com tempo bastante instável. Momentos de chuva, no geral de intensidade fraca, ocorrem ao longo do dia. Quanto mais do meio para o final da tarde, maior condições para aberturas de sol. O dia é gelado, pois a variação de temperatura entre o amanhecer e o período da tarde é muito pequena.
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