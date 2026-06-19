previsão do tempo

Rio Grande do Sul



Ícone: Nuvens e chuva

Máxima: 18°C

Mínima: 7°C



O tempo fica instável com o centro de baixa pressão dando origem a uma frente fria associada a um ciclone no mar na altura do Estado. Um dia com condições de chuva entre períodos de melhoria. Há risco de temporais, com raios, rajadas de vento e potencial de granizo isolado. A temperatura oscila pouco ao longo do dia. Acumulados na faixa de 20 a 50 mm poderão ocorrer em alguns pontos. Chove mais no Norte e Oeste. No sábado, a instabilidade ainda mantém a cobertura de nuvens com chuva, sobretudo, pela manhã entre o Norte e Leste do Estado. O domingo terá predomínio de sol e frio.





Porto Alegre



Ícone: Nuvens e chuva

Máxima: 17°C

Mínima: 11°C





A chuva retorna na forma de pancadas, com pouca oscilação de temperatura. O sábado ainda será úmido, com nuvens e garoa pela manhã. A tarde será muito fria. Domingo de sol e frio. Na segunda, volta a chover e, a partir de terça, uma nova onda de frio intenso passa a predominar. Inicialmente o frio será úmido e na segunda metade da próxima semana o ar seco garante dias ensolarados e gelados.





PORTO ALEGRE – PRÓXIMOS CINCO DIAS



SAB DOM SEG TER QUA

Sol e chuva Sol e nuvens Sol e chuva Sol e nuvens Sol

15 18 17 11 12

11 8 12 7 6

