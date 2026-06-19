previsão do tempo

Rio Grande do Sul
Ícone: Nuvens e chuva
Máxima: 18°C
Mínima: 7°C
O tempo fica instável com o centro de baixa pressão dando origem a uma frente fria associada a um ciclone no mar na altura do Estado. Um dia com condições de chuva entre períodos de melhoria. Há risco de temporais, com raios, rajadas de vento e potencial de granizo isolado. A temperatura oscila pouco ao longo do dia. Acumulados na faixa de 20 a 50 mm poderão ocorrer em alguns pontos. Chove mais no Norte e Oeste. No sábado, a instabilidade ainda mantém a cobertura de nuvens com chuva, sobretudo, pela manhã entre o Norte e Leste do Estado. O domingo terá predomínio de sol e frio.
Porto Alegre
Ícone: Nuvens e chuva
Máxima: 17°C
Mínima: 11°C
A chuva retorna na forma de pancadas, com pouca oscilação de temperatura. O sábado ainda será úmido, com nuvens e garoa pela manhã. A tarde será muito fria. Domingo de sol e frio. Na segunda, volta a chover e, a partir de terça, uma nova onda de frio intenso passa a predominar. Inicialmente o frio será úmido e na segunda metade da próxima semana o ar seco garante dias ensolarados e gelados.
PORTO ALEGRE – PRÓXIMOS CINCO DIAS
SAB DOM SEG TER QUA
Sol e chuva Sol e nuvens Sol e chuva Sol e nuvens Sol
15 18 17 11 12
11 8 12 7 6
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Máxima: 18°C
Mínima: 7°C
O tempo fica instável com o centro de baixa pressão dando origem a uma frente fria associada a um ciclone no mar na altura do Estado. Um dia com condições de chuva entre períodos de melhoria. Há risco de temporais, com raios, rajadas de vento e potencial de granizo isolado. A temperatura oscila pouco ao longo do dia. Acumulados na faixa de 20 a 50 mm poderão ocorrer em alguns pontos. Chove mais no Norte e Oeste. No sábado, a instabilidade ainda mantém a cobertura de nuvens com chuva, sobretudo, pela manhã entre o Norte e Leste do Estado. O domingo terá predomínio de sol e frio.
Porto Alegre
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Máxima: 17°C
Mínima: 11°C
A chuva retorna na forma de pancadas, com pouca oscilação de temperatura. O sábado ainda será úmido, com nuvens e garoa pela manhã. A tarde será muito fria. Domingo de sol e frio. Na segunda, volta a chover e, a partir de terça, uma nova onda de frio intenso passa a predominar. Inicialmente o frio será úmido e na segunda metade da próxima semana o ar seco garante dias ensolarados e gelados.
PORTO ALEGRE – PRÓXIMOS CINCO DIAS
SAB DOM SEG TER QUA
Sol e chuva Sol e nuvens Sol e chuva Sol e nuvens Sol
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