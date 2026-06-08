previsão do tempo

Rio Grande do Sul



Ícone: Sol, chuva e raio

Máxima: 20°C

Mínima: 10°C



O processo de formação de um ciclone influencia o tempo nesta segunda-feira em todo o Rio Grande do Sul. O dia terá uma grande quantidade de nuvens que irão trazer momentos de chuva. Não ocorre o dia todo, ou seja, intercala com momentos de melhoria e/ou aberturas de sol. A questão é que a chuva tem comportamento irregular. Enquanto em muitas áreas ela ocorre de maneira tranquila, isoladamente há condições de temporais e intensidade mais forte, mas em menos áreas.



Porto Alegre

Ícone: sol e chuva

Máxima: 19°C

Mínima: 15°C



O tempo instável vai abrir a semana em toda a região de Capital. Muitas nuvens durante todo o dia que, apesar de permitirem momentos de melhoria e/ou abertura de sol, trazem chuva a qualquer hora. As temperaturas pouco deverão variar entre o amanhecer e o turno da tarde, dando uma sensação de frio. Na terça-feira, este comportamento do tempo de chuva entre períodos de melhoria ainda deverá ocorrer em toda a região devido a presença do ciclone no mar. Como o sistema é fraco, não deverá trazer vento muito maior que 30 a 40 km/h ao longo do dia.





PORTO ALEGRE – PRÓXIMOS CINCO DIAS



TER QUA QUI SEX SAB

Sol, chuva e raio Sol e nuvens Sol e chuva Sol e chuva Sol e nuvens

18 17 16 18 22

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