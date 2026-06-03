RIO GRANDE DO SUL

Ícone: Sol e nuvens

Máxima: 25°C

Mínima: 4°C

O tempo começa a secar nesta quarta. O amanhecer ainda será de muitas nuvens e nevoeiros em diversos trechos do estado, sobretudo, na Metade Leste e Sul. Ao longo do dia, o tempo tende a abrir com predomínio de sol e redução natural dos índices de umidade relativa do ar. Sob essas condições a tendencia é de maior amplitude térmica, com maior conforto durante a tarde. O frio marcará presença no turno da manhã, em especial nos campos de cima da serra que poderá ter mínima abaixo de 4°C. Na faixa central a mínima poderá baixará de 10°C. Na maioria das áreas as mínimas irão oscilar ao redor de 11 a 13°C. As máximas poderão oscilar ao redor de 22 a 24°C.

PORTO ALEGRE

Ícone: sol e nuvens

Máxima: 22°C

Mínima: 10°C

Nevoeiros poderão reduzir a visibilidade logo cedo, com tendencia de sol e nuvens ao longo da tarde. A amplitude térmica será maior em relação aos últimos dias. Na quinta e sexta o tempo seguirá firme com sol e nuvens. Esquenta mais durante as tardes. O sábado ainda será seco e proveitoso ao ar livre. O domingo, porém terá aumento de nuvens e pancadas de chuva ao longo da tarde e da noite.

PORTO ALEGRE – PRÓXIMOS CINCO DIAS