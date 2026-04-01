RIO GRANDE DO SUL

Ícone: sol e chuva

Máxima: 36°C

Mínima: 11°C

O mês de abril começa sob a influência do ar seco na grande maioria das áreas gaúchas com expectativa de mais um dia de sol e calor. No Norte/Nordeste do estado, sobretudo, nos Campos de cima da Serra, Alto Uruguai e Litoral Norte poderão ocorrer pancadas de chuva por conta do VCAN (vórtice ciclônico de altos níveis) que funciona como um “sugador” do ar quente e úmido em superfície que ao encontrar o ar muito gelado entre 5 e 10 km de altura produz nuvens de temporais. No entanto, essa não será a realidade da maioria dos municípios que terão sol e calor. À tarde será escaldante para os padrões de abril com máximas ao redor e acima de 30°C na esmagadora maioria das cidades. O Oeste concentrará as maiores marcas do estado com 35 a 37°C.

PORTO ALEGRE

Ícone: sol e nuvens

Máxima: 30°C

Mínima: 21°C

O sol predomina hoje na capital e região metropolitana. O tempo fica quente durante a tarde e ameno à noite. A tendência é de tempo aberto. Na quinta o sol aparece entre nuvens e não se afasta chuva isolada na região, em geral de baixo acumulado. Na sexta e no fim de semana de Páscoa o sol predomina com mais nuvens durante o domingo.

PORTO ALEGRE – PRÓXIMOS CINCO DIAS