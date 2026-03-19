previsão do tempo

Rio Grande do Sul



Ícone: sol, chuva

Máxima: 35°C

Mínima: 15°C



A previsão é de uma quinta-feira com domínio do ar seco, sobretudo, nas áreas da Metade Oeste do Estado. O tempo firme e ensolarado nessa região propicia uma tarde quente com máximas entre 33 e 35°C. Por outro lado, nas faixas Leste e Sul, as nuvens seguirão presentes com alguns períodos de chuva esparsa e passageira. Não há risco de transtornos. O tempo fica abafado, mas no termômetro a temperatura varia de 27 a 29°C. O vento que predomina de Leste/Sudeste deixa a temperatura agradável com previsão de refresco no turno da noite. A sexta terá tempo seco com sol e calor. O primeiro fim de semana de outono terá o retorno da chuva.



Porto Alegre



Ícone: sol e chuva

Máxima: 28°C

Mínima: 22°C



Previsão de tempo úmido com muitas nuvens e potencial para pancadas esparsas de chuva. A temperatura sobe e faz calor, contudo, à noite o vento Leste/Sudeste promove refresco. A sexta terá sol e calor. No fim de semana, o sábado será ensolarado e quente. Já o domingo terá sol, calor e pancadas de chuva.



PORTO ALEGRE – PRÓXIMOS CINCO DIAS



SEX SAB DOM SEG TER

Sol e nuvens sol Sol e chuva sol Sol e nuvens

31 33 31 31 34

20 19 23 23 21