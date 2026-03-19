previsão do tempo

Rio Grande do Sul
Ícone: sol, chuva
Máxima: 35°C
Mínima: 15°C
A previsão é de uma quinta-feira com domínio do ar seco, sobretudo, nas áreas da Metade Oeste do Estado. O tempo firme e ensolarado nessa região propicia uma tarde quente com máximas entre 33 e 35°C. Por outro lado, nas faixas Leste e Sul, as nuvens seguirão presentes com alguns períodos de chuva esparsa e passageira. Não há risco de transtornos. O tempo fica abafado, mas no termômetro a temperatura varia de 27 a 29°C. O vento que predomina de Leste/Sudeste deixa a temperatura agradável com previsão de refresco no turno da noite. A sexta terá tempo seco com sol e calor. O primeiro fim de semana de outono terá o retorno da chuva.
Porto Alegre
Ícone: sol e chuva
Máxima: 28°C
Mínima: 22°C
Previsão de tempo úmido com muitas nuvens e potencial para pancadas esparsas de chuva. A temperatura sobe e faz calor, contudo, à noite o vento Leste/Sudeste promove refresco. A sexta terá sol e calor. No fim de semana, o sábado será ensolarado e quente. Já o domingo terá sol, calor e pancadas de chuva.
PORTO ALEGRE – PRÓXIMOS CINCO DIAS
SEX SAB DOM SEG TER
Sol e nuvens sol Sol e chuva sol Sol e nuvens
31 33 31 31 34
20 19 23 23 21
Ícone: sol, chuva
Máxima: 35°C
Mínima: 15°C
A previsão é de uma quinta-feira com domínio do ar seco, sobretudo, nas áreas da Metade Oeste do Estado. O tempo firme e ensolarado nessa região propicia uma tarde quente com máximas entre 33 e 35°C. Por outro lado, nas faixas Leste e Sul, as nuvens seguirão presentes com alguns períodos de chuva esparsa e passageira. Não há risco de transtornos. O tempo fica abafado, mas no termômetro a temperatura varia de 27 a 29°C. O vento que predomina de Leste/Sudeste deixa a temperatura agradável com previsão de refresco no turno da noite. A sexta terá tempo seco com sol e calor. O primeiro fim de semana de outono terá o retorno da chuva.
Porto Alegre
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Máxima: 28°C
Mínima: 22°C
Previsão de tempo úmido com muitas nuvens e potencial para pancadas esparsas de chuva. A temperatura sobe e faz calor, contudo, à noite o vento Leste/Sudeste promove refresco. A sexta terá sol e calor. No fim de semana, o sábado será ensolarado e quente. Já o domingo terá sol, calor e pancadas de chuva.
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Sol e nuvens sol Sol e chuva sol Sol e nuvens
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