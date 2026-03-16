

RIO GRANDE DO SUL

Ícone: sol e nuvens

Máxima: 38°C

Mínima: 13°C

A semana começa tendo o calor como grande destaque em todo o Rio Grande do Sul. As temperaturas vão subindo muito rapidamente ao longo da manhã, trazendo para o início da tarde picos em torno de 38°C ao Oeste. No entanto, todas regiões têm calor forte com termômetros variando de 33 a 36°C na maioria das cidades. O sol segue aparecendo devido ao domínio do ar seco. Algumas nuvens aparecem ao longo do dia, mas não passando disso. Nesta terça-feira, o forte calor não só seguirá como deverá aumentar de intensidade. Os termômetros devem alcançar máximas em torno de 39°C em toda faixa Oeste com 34 a 36°C em muitas cidades.



PORTO ALEGRE

Ícone: sol e nuvens

Máxima: 36°C

Mínima: 21°C

O calor é o grande destaque desta segunda-feira, com as temperaturas da tarde se aproximando de 34 a 36°C em grande parte das cidades da região. O dia terá a presença do sol chegando até a predominar boa parte do dia. Tudo isso porque o ar seco seguirá influenciado, inclusive com a presença do sol, novamente predominando boa parte da terça-feira. Atenção para o forte calor. que deverá fazer com que as temperaturas subam muito rapidamente de manhã, até chegarem a casa dos 37 a 39°C nos pontos mais quentes da Grande Porto Alegre.

PORTO ALEGRE – PRÓXIMOS CINCO DIAS

TER QUA QUI SEX SAB

Sol e nuvens Sol e nuvens Sol e nuvens



Sol e nuvens Sol e nuvens



38 34 33 33 34

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