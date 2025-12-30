previsão do tempo

Rio Grande do Sul



Ícone: sol e raios

Máxima: 34°C

Mínima: 14°C



O canal primário de umidade começa a se afastar do Estado e propicia a chegada do ar mais seco. O avanço do ar seco muda o tempo em parte do Rio Grande do Sul nesta terça-feira. As cidades da Zona Sul, da Campanha, do Centro e da Grande Porto Alegre terão a presença do sol. Quanto mais próximo do Uruguai, menos nuvens. No entanto, no Norte, Noroeste, Serra e Litoral Norte, apesar de o sol aparecer, ainda há previsão de chuva em forma de pancadas irregulares. Bem isoladamente, temporais pela influência do ar quente e úmido. O último dia de 2025 deverá ter o predomínio do ar seco em grande parte das regiões, com calor mais amplo durante à tarde. No momento da virada há chance de chuva nas áreas próximas a Santa Catarina.



Porto Alegre



Ícone: Sol e nuvens

Máxima: 31°C

Mínima: 21°C



O sol aparece entre nuvens e o calor volta a ganhar força na Região Metropolitana de Porto Alegre. Mais um dia de sol e nuvens com calor intenso na Capital e região. Alguns modelos indicam chance de chuva isolada à tarde, porém a noite, no momento da virada, a tendência é de tempo seco e abafado.



PORTO ALEGRE – PRÓXIMOS CINCO DIAS



QUA QUI SEX SAB DOM

Sol e nuvens Sol e nuvens Sol e chuva Sol e chuva Sol e nuvens

34 33 33 28 25

21 23 23 19 18