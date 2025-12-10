previsão do tempo

Rio Grande do Sul



A presença do ciclone extratropical junto à costa do Estado mantém o tempo instável com pancadas de chuva na Metade Leste. Potencial para chuva forte e acumulados altos na madrugada, especialmente no Litoral Médio e na Costa Doce, que já teve inundação na segunda-feira. Atenção para fortes rajadas de vento ao longo do dia. No Oeste, vento menos intenso, mas na casa dos 50 a 70 km/h. Nas outras regiões, especialmente no Sul, no entorno da Lagoa dos Patos, Sul e Leste da Grande Porto Alegre e Litoral, vento mais intenso com picos de 100 a 120 km/h quanto mais próximo da Lagoa. Destacamos que se trata de vento ciclônico que irá predominar por horas seguidas, o que eleva o risco de destelhamentos, queda de árvores e falta de luz. No Oeste, o tempo firma com sol e variação térmica e aquecimento à tarde.







Porto Alegre



O tempo fica úmido e instável com predomínio de nuvens e pancadas de chuva que alternam com melhorias ao longo do dia. As rajadas de vento mais intensas deverão ocorrer no Sul da Capital e Região Metropolitana, com previsão ao redor de 80 km/h. A temperatura varia pouco. A quinta poderá ter chuva e vento na madrugada, mas durante o dia o sol predomina e a temperatura oscila mais.





PORTO ALEGRE – PRÓXIMOS CINCO DIAS



QUI SEX SAB DOM SEG

Sol e chuva Sol e nuvens Sol e nuvens Sol e nuvens Sol e nuvens

29 32 34 33 27

18 19 21 21 22