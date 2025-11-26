previsão do tempo

Rio Grande do Sul



Ícone: sol e nuvens

Máxima: 36 °C

Mínima: 11°C



O ar seco irá atuar de forma mais ampla no Estado e favorece tarde de calor. Em contrapartida, períodos de maior nebulosidade poderão ocorrer na faixa Leste, no entorno da Lagoa dos Patos e Região Metropolitana. A temperatura mínima ficará mais alta com projeção de 16 a 18°C na maioria das áreas. Nos Campos de Cima da Serra segue frio com mínima ao redor de 10°C. As máximas passarão dos 35°C na Metade Oeste, com 32 a 34°C na faixa Central e nos vales. Na Zona Sul e Campanha previsão de máximas ao redor de 30°C. No Oeste, a umidade relativa do ar ficará reduzida ao redor de 30%.





Porto Alegre



Ícone: Sol e nuvens

Máxima: 28°C

Mínima: 18°C



O sol predomina durante a quarta-feira, que terá períodos de maior nebulosidade e não se afasta alguma chuva muito localizada e passageira. O abafamento seguirá à tarde. Na quinta e na sexta o sol predomina com marcas mais altas de temperatura. Para a sexta, os modelos indicam chance de chuva isolada e passageira.



PORTO ALEGRE – PRÓXIMOS CINCO DIAS



QUI SEX SAB DOM SEG

Sol e nuvens Sol e chuva Sol e chuva Sol e chuva Sol e chuva

32 33 34 29 25

17 19 22 19 20