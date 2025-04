previsão do tempo

Rio Grande do Sul

O frio estará presente no amanhecer desta terça-feira, sobretudo nos trechos de maior altitude com mínimas perto de zero. Não se afasta a ocorrência de geada isolada nas baixadas da Serra Gaúcha. Em muitas cidades, a temperatura ficará abaixo de 10°C. No Oeste e Noroeste, contudo, as mínimas ficarão mais amenas. Nas áreas do Centro e Leste poderá ocorrer neblina e nevoeiro com redução de visibilidade. Durante a tarde, o sol predomina e esquenta gradativamente. As máximas irão chegar a 26°C a 28°C na Metade Oeste. A semana será de escassez de chuva e a temperatura subirá mais.

Porto Alegre

O sol predomina com amplitude térmica típica de outono na Capital e Região Metropolitana. Nos próximos dias, o frio das manhãs perde força e há potencial para a presença de neblina e nevoeiros. O tempo ficará firme durante as tardes com gradativa elevação da temperatura. O vento estará mais presentes nos fins de tarde.