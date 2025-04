previsão do tempo

Rio Grande do Sul

O sol aparece entre nuvens e o ar frio toma conta do Estado. A temperatura fica baixa com lenta elevação ao longo do dia. Além disso, o vento será ingrediente importante na medida em que será persistente do quadrante Sul, com rajadas moderadas o dia inteiro. No turno da manhã a previsão é de marcas entre 7°C e 9°C em trechos da Campanha e Zona Sul. Em muitas áreas, a mínima ficara ao redor de 11 a 13°C. Destaque para a tarde que, apesar de ter tempo firme com sol ,terá pouco aquecimento. As máximas em muitas áreas da Metade Sul e Leste poderão nem chegar a 20°C. Na Serra a máxima ficará ao redor de 14°C. A noite será ainda mais fria.



Porto Alegre

O dia será ventoso com sol e nuvens na Capital e Região Metropolitana. Modelos indicam sensação térmica baixa ao ar livre, sobretudo no turno da noite, quando a temperatura cairá ainda mais. O fim de semana será de sol e nuvens. No sábado faz um pouco de frio pela manhã. O domingo será proveitoso com temperatura típica de outono.