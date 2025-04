previsão do tempo

Rio Grande do Sul

A frente fria que avançou na segunda-feira ainda traz influência nesta terça-feira na maior parte do Estado. Teremos condição de um tempo mais seco - apesar de maior quantidade de nuvens ao longo do dia - nas áreas próximas do Uruguai. Nas outras regiões, o céu permanece com muitas nuvens, trazendo momentos de chuva, sobretudo no Centro, Serra, Litoral e Grande Porto Alegre. Vento Minuano em todas as regiões com temperaturas amenas/baixas ao longo da tarde. A temperatura nesta terça-feira oscila de 14°C a 24°C no Estado.

Porto Alegre

A frente fria mantém a sua influência trazendo um dia de muitas nuvens e momentos de chuva não só pela Capital, mas também pelas cidades da Grande Porto Alegre. O forte calor da segunda-feira fica para trás. Isso porque troca a massa de ar - o vento Minuano aparece - e as temperaturas mudam muito, deixando o dia bastante ameno.