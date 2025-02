previsão do tempo

Rio Grande do Sul

A previsão é de um dia de predomínio de sol e poucas nuvens no turno da manhã e calor típico de verão. A temperatura volta a subir mais no território gaúcho com máximas entre 35 e 37°C em muitas áreas. Entre a tarde e a noite pancadas de chuva com intensidade forte poderão ocorrer de forma isolada em alguns municípios do Estado, sobretudo, nas Metades Oeste, Sul e Leste do Estado. Há risco de temporais com vendavais e granizo. O abafamento seguirá à noite. No fim de semana, gradativamente o vento Norte vai deslocando a instabilidade na direção do Uruguai, de forma que o tempo abre e esquenta na maioria das áreas.

Porto Alegre

O calor ganha força novamente em toda a Grande Porto Alegre. As máximas poderão oscilar entre 33 e 35°C. Entre a tarde e a noite pancadas de chuva irão ocorrer e há risco de temporais isolados. Poderá chover forte, com risco de transtornos. O mês de março começa com amplas aberturas de sol e calor intenso novamente na Capital.