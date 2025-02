previsão do tempo

Rio Grande do Sul

O forte calor segue predominando por todo o RS e sendo o principal destaque. Uma segunda-feira de forte calor com temperaturas variando entre 37°C e 39°C na maior parte das cidades com ênfase para a fronteira Oeste. As nuvens aumentam um pouco ao longo da tarde, mas não passando muito disso. Atenção para se manter bastante hidratado em qualquer faixa etária, mas especialmente idosos e crianças.

Porto Alegre

O sol seguirá aparecendo e predominando nesta segunda-feira devido a presença da massa de ar seco e quente. O calor aumento rapidamente ao longo da manhã trazendo uma tarde muito quente em toda a região. Nesta terça-feira mais uma vez teremos o sol não só aparecendo com predominando durante boa parte do dia. A noite/amanhecer já será bastante quente. Temperatura da tarde se aproximando dos 40°C. Aumento de nuvens ao longo da tarde e pequena chance de chuva de verão no final do dia. Porém, onde a chuva ocorre - é mal distribuída na Grande POA - trovoadas e descargas elétricas devido o forte calor.