previsão do tempo

Rio Grande do Sul

O sol não só aparece como chega a predominar sobre o Rio Grande do Sul ao longo desta segunda-feira. Uma bolha de calor se expande a partir da Argentina fazendo que as temperaturas fiquem bastante elevadas no Estado. As maiores temperaturas ocorrem em toda a extensão do Oeste, desde as Missões até a Campanha. Devido ao calor, pouquíssimas cidades entre Serra, Litoral Norte e Grande Porto Alegre podem ter uma chuva de verão no final do dia. A temperatura nesta segunda-feira oscila de 20° a 38°C no Estado.

Porto Alegre

O domínio de um ar seco faz com que tenhamos o sol não só aparecendo como predominando em boa parte do dia. As temperaturas sobem rapidamente ao longo da manhã trazendo um dia típico de verão. Pouquíssimas cidades da Grande Porto Alegre com chance de chuva de verão no final do dia.