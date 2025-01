previsão do tempo

Rio Grande do Sul

O último dia de 2024 começa com mínimas inferiores a 20°C em partes do Leste e Sul. A expectativa é de a temperatura subir rápido e passar dos 30°C no final da manhã. A tarde será escaldante no Oeste com máximas entre 35°C e 37°C. O calor e a umidade poderão produzir nuvens com previsão de pancadas isoladas e passageiras em municípios da Metade Norte e em parte do Leste. Por outro lado, o turno da noite será de céu claro no Interior e terá algumas nuvens na parte Leste. Portanto, o momento da virada do ano será sem chuva no Rio Grande do Sul.

Porto Alegre

O ano se despede com sol e calor típico de verão na capital gaúcha. Pancadas isoladas e passageiras de chuva poderão ocorrer no turno da tarde. A noite terá poucas nuvens, com temperatura agradável. Na quarta e na quinta aumentam as condições para pancadas de chuva por conta da passagem de uma frente fria.