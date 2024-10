Previsão do tempo

Rio Grande do Sul

Entre a madrugada e o turno da manhã desta sexta-feira a instabilidade cruza a Metade Norte com forte intensidade e alerta para transtornos. Isso ocorre como consequência de um centro de baixa pressão que cruza a região e produz nuvens carregadas. Poderá chover forte, sobretudo, nas Metades Norte e Leste, com certa irregularidade nos acumulados - de 50 a 100 mm em locais onde a chuva forte for mais intensa. O tempo fica ventoso em grande parte das áreas, com rajadas ao redor de 60 a 80 km/h. O vento mais intenso deverá ocorrer na parte Leste do Estado.

Porto Alegre

Um centro de baixa pressão deixara o tempo instável na Capital e Região Metropolitana, com maior potencial de chuva na primeira metade do dia. A chuva seguira à tarde, com tendência de perder força. O sábado começa com nuvens e chance de garoa, mas depois o tempo firma com sol. O domingo será ensolarado com maior aquecimento à tarde.