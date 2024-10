Previsão do tempo

Rio Grande do Sul

O perfil seco da atmosfera irá propiciar um dia de tempo aberto, ensolarado e de grande oscilação térmica no território gaúcho. No amanhecer o frio se amplia com marcas baixas de temperatura na grande maioria das regiões, com expectativa de mínimas de apenas um dígito em muitas áreas. Os menores registros deverão ocorrer nos trechos de serra do Sul e do Norte com previsão de 2 a 4°C. Há potencial para formação de geada nesses pontos. Áreas do Litoral e parte de Fronteira com a Argentina terá mínimas acima de 10°C. O vento acelera no fim da tarde.

Porto Alegre

O dia começa frio e com possibilidade de cerração e visibilidade reduzida nas vias de acesso à Região Metropolitana. O tempo ficará ensolarado e com grande oscilação térmica na Capital e Região Metropolitana. Será o amanhecer mais frio da semana, com mínimas ao redor de 8°C no vale do Sinos. No fim de semana o tempo se mantém firme.