previsão do tempo

Rio Grande do Sul

A semana será de alto risco para chuva excessiva e tempestades no Rio Grande do Sul. Diferentemente de maio, a área de maior risco será partes do Sul, Campanha e Oeste do Estado. Nas próximas horas dessa segunda-feira, a instabilidade ganha força em cidades de fronteira com o Uruguai. Poderá chover forte com temporais de raios e queda de granizo. Por outro lado, na Metade Norte predomina o vento Norte/Noroeste gerando forte aquecimento e grande contraste no Estado. No Noroeste, a temperatura tende a alcançar 38°C, enquanto no Sul, com chuva, a temperatura não alcança os 20°C.

Porto Alegre

A capital gaúcha irá ficar na zona de transição entre o ar seco e quente e área de instabilidade recorrente. A semana terá mescla de sol e nuvens e a temperatura será regulada pela maior ou menor presença das nuvens e da possibilidade de chuva. Mais ao Norte da Região Metropolitana, no Vale do Sinos, o ar quente e seco deverá predominar.