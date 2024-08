Previsão do tempo

Rio Grande do Sul

A semana começa com tempo instável por todo o Rio Grande do Sul. A presença de uma frente fria traz previsão de chuva a qualquer hora em grande parte das cidades. Para quem está no Norte, Serra e Litoral Norte a segunda tem períodos de melhoria - até algumas aberturas de sol - ficando a chuva com irregularidade, ou seja, não em todas as cidades. Frio mais nas cidades da Campanha e do Sul, onde a temperatura da tarde não passa dos 14 a 16°C. Em torno de 20°C na maior parte das cidades.

Porto Alegre

A presença de uma frente fria deixa o tempo instável durante toda a segunda-feira na Capital e Região Metropolitana Previsão de chuva a qualquer hora do dia em cidades da região. A temperatura mínima fica na casa dos 16°C e máxima de 22°C.