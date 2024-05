previsão do tempo

Rio Grande do Sul

O frio persiste no Rio Grande do Sul. O dia começa com marcas baixas de temperatura típicas de inverno. Na Metade Oeste e Sul, o turno da manhã terá tempo seco com aberturas de sol e frio intenso e marcas abaixo de 5°C. Na Metade Norte, a temperatura deverá oscilar entre 7°C e 9°C. Na zona Sul, o dia começa com muitas nuvens e pancadas esparsas de chuva poderão ocorrer. A tarde terá sol e nuvens em todo o Estado, porém, a temperatura sobe devagar e não passa de 20°C. Assim que anoitecer a temperatura despenca e o frio ganha força em todas as regiões. A partir de amanhã a instabilidade retorna com previsão de pancadas de chuva.

Porto Alegre

O dia começa com muitas nuvens, porém o tempo abre a partir da tarde. O vento passa de Oeste para Sudeste ao longo do dia. Entre a terça e a quarta, o vento passa de Nordeste para Norte. A terça terá sol e nuvens com chuva passageira. A quarta terá sol e calor. Alerta para o risco de chuva forte na quinta-feira com potencial de transtornos.